Mercato Samp, Bonazzoli potrebbe rimanere alla Salernitana

Il mercato del Samp sarà difficile è incentrato sulle plusvalenze.

La Salernitana vuole provare a trattenere Federico Bonazzoli: in attesa del nuovo direttore sportivo (clicca qui per leggere l’articolo) sono Iervolino, l’ad Milan ed il tecnico Nicola a ragionare sulle prime trattative da condurre. Il club riceve proposte di calciatori che vengono girate al tecnico per le valutazioni del caso. Non ha bisogno di essere valutato, invece, Bonazzoli, miglior marcatore della stagione da poco terminata con 12 gol tra campionato e Coppa Italia.

Bonazzoli in granata, la Salernitana ci prova

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la Salernitana avrebbe comunicato alla Sampdoria la volontà di riscattare l’attaccante classe ’97. Un riscatto fissato a 6 milioni di euro, col 20% da versare nelle casse dell’Inter. Entro il 30 giugno, il club blucerchiato potrà decidere se esercitare o meno il controriscatto. Se decidesse di farlo, i soldi andrebbero alla Salernitana come valorizzazione dell’attaccante, ma la sensazione è che l’ex Torino possa concretamente restare all’ombra del castello Arechi.