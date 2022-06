Nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono state auto danneggiate

In serata a Genova in via Luca Cambiaso nel quartiere di Genova San Fruttuoso, parte del cornicione dell’Istituto Comprensivo Terralba – Scuola secondaria di primo grado Parini – Merello, si è staccato ed è piombato sul marciapiede.

Solo per pura fortuna in quel momento non è passato nessuno e neppure le auto parcheggiate sono state toccate dai detriti.

Sul posto è dapprima intervenuta la Polizia locale che ha allertato i Vigili del fuoco che hanno transennato la zona.

Sono poi state fatte spostare le auto nei pressi della caduta del materiale.

Intorno alle 00.20, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Con l’autoscala due pompieri sono saliti in cima alla scuola e protetti dal cestello hanno rimosso il cornicione ritenuto pericolante.

I pompieri hanno anche controllato altre parti dell’edificio nel caso ci fossero altri rischi di crollo. L’intervento dei VVF è terminato alle 00.50.

Sul posto sono presenti due agenti della Polizia locale per l’assistenza del caso.

Presente anche un mezzo di Aster che ha transennato la zona e sta rimuovendo il materiale caduto sul marciapiede. (video, foto e diretta di LN)

Photo Gallery dell’intervento dei Vigili del fuoco

1 di 13