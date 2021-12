Mercato Samp: Falcone alla Spal, occhi blucerchiati su Sepe

Non solo movimenti societari per la Samp che guarda al mercato per rinforzarsi in vista del prossimo girone di ritorno che comincia all’Epifania.

Luigi Sepe alla Sampdoria, ora si può fare. L’ormai imminente cessione di Wladimiro Falcone alla Spal in serie B “libera” di fatto la casella di vice Audero, che dopo gli infruttuosi tentativi di quest’estate dovrebbe essere occupata dal portiere del Parma, già da tempo fuori lista e ai margini del progetto Krause.

La formula dovrebbe essere quella del prestito che consentirebbe al club crociato di risparmiare sull’ingaggio dell’estremo difensore partenopeo, sotto contratto fino al 2024 ma appunto fuori da ogni progetto futuro.