Mercato Samp, Defrel un’opzione per sostituire De Luca

La Samp guarda all’infortunio di occorso a Manuel De Luca per studiare le prossime mosse di mercato

. Il primo scenario, corollario di un esito non troppo penalizzante degli esami strumentali a cui si sottoporrà l’attaccante, è non ricorrere al mercato per sostituire De Luca. La Sampdoria potrebbe andare avanti con Francesco Caputo unica punta e Fabio Quagliarella attendendo anche il recupero pieno di Gabbiadini.

Il secondo scenario, figlio di un esito negativo e di uno stop sui cinque mesi per De Luca, è tornare sul mercato. Ma a una condizione. Per un attaccante over che entra deve per forza essere liberato un posto in lista, quindi un calciatore deve essere ceduto. Sarebbe il caso di Gregoire Defrel, nome che torna con insistenza alla ribalta sebbene abbia un ingaggio al di fuori dei parametri della Sampdoria