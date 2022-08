Inter-Spezia, out Verde per la trasferta di San Siro

Torna in campo la Serie A e lo Spezia che, dopo aver vinto all’esordio contro l’Empoli, va a far visita all’Inter.

Oggi alle 20:45 le Aquile di mister Luca Gotti scenderanno in campo sul terreno del ‘Meazza’ per affrontare l’Inter nel secondo turno della Serie A 2022/2023. Out Verde, non al meglio, oltre ad Antiste Ferrer e Amian, mentre tra i convocati entrano per la prima volta in stagione Kovalenko e Sanca.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: 1.Zoet, 40.Zovko, 69.Dragowski

DIFENSORI: 2.Holm, 13.Reca, 14.Kiwior, 15.Hristov, 23.Capradossi, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 77.Bertola

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Ekdal, 17.Podgoreanu, 20 Bastoni, 24.Kovalenko, 28.Ellertsson, 33.Agudelo

ATACCANTI: 11.Gyasi, 18.Nzola, 30.Maldini, 44.Strelec, 89.Sanca