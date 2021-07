Mercato Samp, Damsgaard verso l’Inghilterra

La Samp non lavora solo in entrata ma anche in uscita grazie alle buone prestazioni dei suoi giocatori ad Euro 2020.

La Juve ha messo gli occhi sul giovane danese Mikkel Damsgaard. Il centrocampista dalle proiezioni offensive si è messo in luce agli Europei con la Danimarca.

Nella Samp non è esploso come invece ha fatto durante la rassegna continentale. Tuttavia, Milan e Juve hanno messo gli occhi sul classe 2000 danese. Allegri sarebbe pazzo di lui. Il tecnico toscano ama i centrocampisti con il vizio del gol e votati ad attaccare gli spazi. Tuttavia, c’è un ostacolo piuttosto grande che in questo momento sia Milan che Juve devono riscontrare. La Samp ha intenzione di cederlo in Premier

Ferrero chiede 30 milioni e soltanto dall’Inghilterra al momento sdarebbero intenzionati ad investire questa somma per il giovane danese