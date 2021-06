Mercato Samp, corteggiamento blucerchiato per il Cholito Simeone

Nonostante un futuro tecnico ancora incerto Ferrero e i suoi uomini mercato continuano a tessere trattative potenziali per rinfozare la rosa.

La Sampdoria avrebbe richiesto al Cagliari l’attaccante argentino Giovanni Simeone. Per convincere il sodalizio di via Mameli, i doriani propongono il coinvolgimento di due pedine della rosa blucerchiata: il difensore giapponese Maya Yoshida e il centrocampista ceco Jakub Jankto, quest’ultimo impegnato con la sua Nazionale a Euro 2020.

Per il Cholito, novello sposo a Ibiza, un futuro a Cagliari sembrerebbe remoto in questo momento. Per lui richieste non solo dal calcio italiano, ma pure dalla Ligue 1 francese come riportato di recente. L’ex ct del Cile e dell’Argentina, Jorge Sampaoli, non sarebbe dispiaciuto di un eventuale arrivo della punta a Marsiglia dove allena l’Olympique.