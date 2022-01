Mercato Samp, colpo Sensi in prestito dall’Inter

Grande colpo di mercato per la Samp che piazza un rinforzo importante a centrocampo.

Stefano Sensi il primo regalo della Sampdoria per Marco Giampaolo, prossimo allenatore dei blucerchiati. È fatta per il trasferimento del centrocampista in Liguria: il giocatore di proprietà dell’Inter ha sciolto le ultime riserve, accettando la destinazione. Sensi si trasferirà in prestito secco fino al termine della stagione.

I mesi alla Sampdoria serviranno a Stefano Sensi per ritrovare la continuità mai avuta nelle ultime stagioni a causa dei diversi infortuni. L’ultimo in ordine cronologico risale proprio alla sfida tra Samp e Inter, lo scorso 12 settembre: Sensi riportò una distrazione al legamento collaterale mediale che lo tenne fuori un mese. Il centrocampista, in stagione, ha collezionato 11 presenze tra campionato e Champions League, ma giocando appena 160 minuti.