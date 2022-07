Quote Serie B: Genoa e Cagliari favorite per la promozione in A

I pronostici premiano il Genoa ed il Cagliari per i due posti che valgono la serie A.

Le grandi favorite naturalmente sono considerate Cagliari e Genoa (4,00), che dopo essere retrocesse in cadetteria in maniera abbastanza sorprendente si candidano all’immediato ritorno nel massimo campionato.

A seguire, sul terzo gradino del podio troviamo una grande delusa dell’ultima serie serie B, il Parma (6,50). In quarta posizione figura il Benevento (9,00), inseguito dall’imprevedibile Brescia e dalla matricola terribile Palermo (11,00) che in molti scommettono possa centrare la doppia promozione. Gli ultimi due posti dell’ipotetica griglia playoff sono occupati da Pisa e Venezia (15,00), del resto i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nella finalissima col Monza e i lagunari dall’amara retrocessione. Nona posizione per il Frosinone (16,00), poi Bari e Perugia (21,00) e Ascoli e Ternana (25,00). Come detto, finalmente al 14° posto c’è la Spal (28,00), davanti al Cittadella (31,00). Secondo i bookmaker, saranno Como e Modena (41,00) a contendersi la salvezza attraverso i playout. Infine, le potenziali retrocesse in serie C sono il neopromosso Sudtirol (81,00), Cosenza e Reggina (101,00).