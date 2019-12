Mercato Genoa: ufficiali Perin e Behrami

Sono formalmente conclusi i primi due colpi di mercato del Genoa della sessione invernale 2020.

Tutto fatto per il ritorno di Mattia Perin al Genoa. Il portiere classe 1992, che ha giocato la sua ultima partita con la Juventus lo scorso aprile nella trasferta di Ferrara contro la Spal. Arriva in prestito secco dai bianconeri.

Si chiude un cerchio per Valon Behrami: il centrocampista svizzero è pronto per rinforzare la batteria di centrocampisti di Davide Nicola. Il trentaquattrenne di Kosovska Mitrovica ha firmato in questi minuti e sarà il primo dei rinforzi per la formazione del tecnico che lo ha voluto nella sua formazione dopo averlo apprezzato nell’avventura di Udine