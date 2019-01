Mercato Genoa, ufficiale Piatek al Milan

Il Genoa saluta definitivamente Piatek: il bomber polacco è ufficialmente un giocatore del Milan dopo sei mesi super in rossonero.

Il Diavolo ha pubblicato il comunicato “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa Cricket and Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco ha sottoscritto un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2023”.

Oggi la presentazione a Milanello e quindi il primo allenamento. Per il bomber polacco si chiude un bilancio con 13 gol in campionato e sei in Coppa Italia per una parentesi di stagione che rimarrà negli annali rossoblu.

