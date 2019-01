Albissola, info sulla trasferta di Vercelli

La società F.C. Pro Vercelli 1892 ha fornito le seguenti informazioni in vista della gara Pro Vercelli-Albissola in programma domenica 27 gennaio allo stadio “Silvio Piola” alle ore 14,30.

La prevendita biglietti è attiva in tutti i punti autorizzati del circuito VivaTicket.

Settore ospiti (Curva Est con capienza da 600 posti): prezzo 10 euro inclusi diritti di prevendita.

Gratis: Under 8.

Come indicato nel Protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, non è prevista alcuna limitazione per cui i tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili anche dai non possessori della Tessera del Tifoso.

La prevendita biglietti della Curva Est terminerà alle ore 19 di sabato 26 gennaio.

Il giorno della partita non verranno emessi biglietti per il settore ospiti.

Parcheggi tifosi ospiti: via Tripoli, via Rodi, via Agordat e via Asmara.

DOMENICA 27 GENNAIO I BOTTEGHINI DI VIA MASSAUA SARANNO OPERATIVI DALLE ORE 12.

PERCORSI E PARCHEGGI

L’ubicazione dell’impianto sportivo in termini di accessibilità risulta particolarmente favorevole grazie ad una buona infrastruttura stradale sia extraurbana che urbana. Lo stadio Silvio Piola risulta, infatti, molto efficacemente collegata mediante l’esistente sistema di strade regionali a ben due arterie autostradali d’importanza nazionale. L’autostrada A4 (Torino Milano) è raggiungibile mediante la bretella E25, tramite il ca-sello Vercelli Ovest, in soli 20 minuti, mentre l’autostrada A26 (Genova Gravellona Toce) è raggiungibile in soli 15 minuti attraverso il casello Vercelli est ed in 15 minuti mediante i caselli Casale Monferrato nord e Vercelli est attraverso la nuova circonvallazione nord di Vercelli.

Dal punto di vista della viabilità in ambito urbano, l’impianto sportivo risulta, inoltre, ubicato in posizione strategica, lungo le arterie principali cittadine, che determinano una sorta di anello viabile intorno allo stadio. Questo, peraltro, risulta facilmente raggiungibile dai suddetti svincoli autostradali, in particolare tramite Viale Rimembranza, ove sono stati ubicati buona parte dei parcheggi riservati agli spettatori ospiti in modo tale da agevolarne le operazioni di afflusso ed esodo. Vi consigliamo quindi di indicare al navigatore, se lo avete, viale delle Rimembranze come meta del parcheggio dedicato agli ospiti.

Il settore dedicato a Voi ospiti è la curva est dello stadio.

Nel parcheggio non è previsto un servizio di custodia e vigilanza quindi vi invitiamo a non portare in auto oggetti che potrebbero destare l’interesse di malintenzionati ed in particolare a non esporre nel mezzo bandiere o simboli di squadre sportive anche non coinvolte nella manifestazione onde evitare inutili danneggiamenti.

Dal parcheggio un idoneo servizio di presidi v aiuterà nell’indicarvi la strada che nelle ore a ridosso della gara diventa pedonale che porta all’ingresso ospiti.

Si consiglia, specialmente chi ha difficoltà di deambulazione e volesse entrare nel settore dedicato ai disabili, di parcheggiare nei pressi dello stadio vicino a via Massaua concordando telefonicamente con la società sportiva lo spazio migliore. Per poter entrare nel settore disabili occorreva accreditarsi preventivamente presso la società Pro Vercelli se sono ancora disponibili i posti dedicati NELLA GRADINATA SUD.

La stazione di Vercelli dista dallo stadio circa 1,5 km percorribili a piedi percorrendo Viale Giuseppe Garibaldi, nei pressi della stazione è presente una piazzola per i taxi.

Dagli aeroporti vicini (Malpensa 90 km; Linate 105 km) talvolta esistono Aerobus che portano alla Stazione di Milano centrale e da lì si può arrivare alla stazione ferroviaria di Vercelli, anche in questo caso si consiglia di consultare il attentamente gli orari delle rispettive ditte di trasporti.

ACCESSO ALLO STADIO

L’accesso al settore ospiti è consentito dai tornelli DEL SETTORE EST, posti a breve distanza dal parcheggio ospiti.

I controlli sulla corrispondenza dei nomi sul titolo e documento sono molto severi e non è possibile fare il cambio di utilizzatore dei titoli.

È auspicabile avvisare, se in vostra possibilità, i vostri sostenitori, di arrivare con un buon anticipo per evitare possibili code agli ingressi.

Acquisto dei tagliandi

L’acquisto dei tagliandi del settore ospiti è possibile solo attraverso le prevendite fino al giorno precedente, il termine è fissato per le 19.00 come da disposizioni di Legge. Sul sito http://www.fcprovercelli.it alla voce “Biglietti” trovi tutti i prezzi e le indicazioni della filiale più vicina a te.

L’acquisto del tagliando, salvo specifiche disposizione da parte degli organi di Sicurezza Pubblica, non è legato al possesso di ulteriori titoli. Le uniche limitazioni sono legate all’esistenza di eventuali limitazioni imposte da provvedimenti “Ad personam” imposte dalle autorità competenti e rilevate dal sistema di emissione dei titoli.

L’acquisto del tagliando evidenzia, da parte dell’acquirente, la totale accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio.