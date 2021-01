Mercato Genoa, Sturaro e Lerager vicini al Verona

Dopo alcuni acquisti il diesse del Genoa Marroccu è al lavoro per snellire La Rosa a disposizione di Ballardini.

Sono due i centrocampisti in uscita dal club di Villa Rostan

L’Hellas Verona è in pressing col club di Preziosi per due centrocampisti. Oltre a Stefano Sturaro (6 presenze e una rete in questa stagione) che però deve ancora decidere se passare in gialloblù dove ritroverebbe Juric, il ds D’Amico insiste anche per Lukas Lerager, centrocampista danese, mediano con qualità anche da trequartista, che finora ha quasi sempre giocato in campionato coi rossoblù (14 presenze in 18 gare).