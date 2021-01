Grazie a investimenti tecnologici continua il percorso di monitoraggio ambientale e sorveglianza del territorio di Santa Margherita Ligure, nei giorni scorsi è stata installata una centralina meteoclimatica, a San Lorenzo della Costa.

Questa stazione, è attrezzata per rilevare i principali parametri meteo, quali intensità delle precipitazioni, forza e direzione del vento, temperatura e umidità ed è la prima di una rete di sensori di sorveglianza che verranno installati nei prossimi mesi sul territorio cittadino. I rilevatori saranno collegati alla rete LIMET e i dati saranno resi pubblici in tempo reale, sia sul sito www.centrometeoligure.com sia sui canali istituzionali del Comune.

(a questo link i dati in tempo reale della centralina https://retelimet.centrometeoligure.it/stazioni/meteo-san-lorenzo/real-time/ )

«La posizione della centralina, a San Lorenzo della Costa, sul bacino idrografico del Torrente San Siro, permetterà di effettuare una serie di importanti correlazioni tra l’intensità della pioggia registrata e la risposta del torrente e del territorio cittadino, offrendo preziose informazioni utili per la salvaguardia della città ̶ dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile ̶ È evidente come, con i cambiamenti climatici in corso, si assista sempre più frequentemente a fenomeni violenti e localizzati, la cui analisi diventa di cruciale importanza per la gestione del rischio idrogeologico e la progettazione degli interventi volti alla salvaguardia del territorio».

La prossima installazione sarà una centralina identica a quella posizionata a San Lorenzo della Costa in centro città e un idrometro sul torrente San Siro. ABov

Nella foto la centralina installata