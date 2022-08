Mercato Genoa, Sansone o Aramu in ballottaggio per la trequarti

Manca ancora qualcosa in attacco per il Genoa che cerca qualcosa in attacco per impreziosire la rosa di Blessin.

La prima pista porta a Nicola Sansone del Bologna, ma la situazione si è complicata a causa della possibile partenza di Marko Arnautovic causa sirene provenienti dalla Premier League.

il Genoa allora ha virato su Mattia Aramu del Venezia, trequartista mancino classe 1995 reduce da una grande stagione in Serie A con 31 presenze e 7 reti. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Antonio Candela, difensore del 200 Nazionale Under 20 che dovrebbe trasferirsi in ogni caso in laguna per avere maggiore spazio.