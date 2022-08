Samp, Lanna: Fatto mercato cercando di non indebitarci

Il presidente della Samp Lanna fa il punto della situazione in casa Doria alla vigilia dell’inizio di campionato.

“Abbiamo cercato di lavorare senza indebitarci ulteriormente – ha spiegato il presidente della Samp, che ha citato come investimento oculato e vincente quello di Sabiri, costato un milione ed ora già pronto per un futuro importante. Il lavoro è stato anche quello di riavvicinare e riunire le varie anime del tifo intorno alla squadra ed i risultati si stanno vedendo: oltre 14 mila abbonati, e non è ancora finita. Per il futuro c’è anche l’idea di un viaggio itinerante nei nove municipi cittadini per trasmettere il senso della “sampdorianità” ai genovesi, oltre a un’internazionalizzazione del marchio Sampdoria, grazie ad ambasciatori blucerchiati in ogni angolo del pianeta e alla creazione di una Fondazione Sampdoria”.