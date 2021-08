Mercato Genoa, rottura improvvisa nella trattativa per Bentaleb

Le vie del mercato riservano sorprese continue soprattutto quando c’è di mezzo il Genoa di Preziosi.

Sembrava questione di minuti l’ufficializzazione dell’acquisto di abil Bentaleb da parte del Genoa, e invece l’affare potrebbe essere saltato. Pare infatti che dopo le visite mediche effettuate del giocatore, le parti non siano riuscite a trovare l’accordo economico sulle cifre del contratto. Ora si può solo attendere per capire se la frattuta è insanabile (come in realtà sembra) o se, in un secondo momento, sarà possibile riprendere i fili della trattativa.