Spezia calcio, incontro tra il patron Platek ed il Sindaco

Robert Platek, arrivato in città da alcuni giorni per far sentire la propria vicinanza al Club di via Melara e ai propri tifosi, è stato ricevuto a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

Un incontro di circa un’ora, che ha visto presenziare anche la moglie Laurie Platek, gli Amministratori Delegati Nishant Tella e Nicolò Peri, il Consulente della proprietà, Alessandro Galleni, e il Direttore Organizzativo Pierfrancesco Visci, al termine del quale il Proprietario americano dello Spezia Calcio ha dichiarato: “È stato un incontro proficuo e amichevole. Lo Spezia Calcio è espressione di un territorio meraviglioso e l’incontro con il Sindaco Peracchini sottolinea ancora una volta la sinergia tra le parti per il bene della società e della città, già evidenziata dai lavori allo stadio “Alberto Picco” che stanno procedendo con grande velocità”.