Mercato Genoa, Preziosi scatenato nelle trattative

Dalla corsia numero 1 il presidente Enrico Preziosi ha impartito un’accelerazione da sprinter sul fronte mercato. Un razzo, allo start. Uno scatto dai blocchi. Bang. Musica per le orecchie del tecnico Aurelio Andreazzoli, che presto avrà rinforzi in grado di alzare il peso specifico del team. Come da appuntamenti in agenda incontri, riunioni e contatti si stanno susseguendo a ritmo frenetico nel primo fine settimana agostano. Un giro lanciato, restando in tema, lungo la campagna di rafforzamento. Le basi sono gettate. La prossima settimana, salvo retromarce, verrà il tempo di stendere fuori da Villa Rostan gli annunci. Procedono inoltre le trattative per gli elementi sotto contratto che non rientrano nei piani.