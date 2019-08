Genoa, Andreazzoli: Andiamo avanti con ottimismo

Palla a me. Attacco, incrocio. Fate ciò che volete. Quando vedete l’uomo libero tra le linee, però, fate attenzione. S’imbuca e basta”. Ronzano in aria le parole del tecnico Aurelio Andreazzoli, come gli aeroplani che planano sopra il centro sportivo del Bordeaux (chapeau!), durante l’allenamento pomeridiano. Le news per i botti di mercato a firma Enrico Preziosi esplodono in una giornata incandescente da tutti i punti di vista. La sfida con i ‘Girondini’ è alle porte. “Vediamo se la situazione ci permetta di aumentare il minutaggio in chi contro il Nantes ha giocato meno” chiarisce il mister. “Gli incontri ravvicinati vanno gestiti. Di alcuni aspetti specifici sono soddisfatto, di altri meno, ma andiamo avanti con ottimismo. Con il lavoro di squadra, e gli interventi della società, stiamo definendo le linee guida per il futuro prossimo”.