Genoa, oggi ultima amichevole francese contro il Bordeaux

Sesta amichevole per il Genoa. Oggi al Matmut Atlantique Stadium il Grifone scende in campo (diretta alle 20:45 su Dazn, differita su Telenord un’ora dopo), contro il Bordeaux reduce dalla vittoria con il Montepellier (2-1). L’incontro chiude il lungo ritiro in terra francese per il Grifone. Con grande senso di ospitalità, il club dei “Girondini” ha messo a disposizione il proprio, fantastico centro sportivo per l’allenamento che la squadra, atterrata a notte fonda in città con un charter dopo la partita con il Nantes, sosterrà nella seconda parte del pomeriggio.