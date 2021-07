Mercato Genoa, Preziosi fa un tentativo per Zappacosta

Il Genoa non ha perso le speranze di poter trattenere Davide Zappacosta.

Enrico Preziosi vuole il ritorno di Davide Zappacosta al Genoa. Oltre al ‘Grifone’, però, il profilo del terzino del Chelsea interesserebbe anche a Napoli, Inter e Fiorentina.

I rossoblù avevano già provato a tenerselo e un tentativo probabilmente verrà fatto di nuovo, ma senza illudersi più di tanto: la folta concorrenza, infatti, rende difficile la possibilità di rivederlo in Liguria.

A pesare, per il Genoa, è soprattutto l’ingaggio, da oltre 2,5 milioni di euro l’anno, però anche la valutazione che ne fa il Chelsea, intorno ai 5 milioni di euro, non aiuta: una somma, questa, che, invece, non sarebbe proibitiva per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ne apprezzerebbe la duttilità tattica.