Mercato Genoa: Pinamonti a Roma, la chiave è Perotti

Potrebbe scaldarsi nella prossima estate l’asse di mercato tra il Genoa e la Roma.

La squadra giallorossa cercherà di prendere un vice Dzeko. A tal proposito, si rilancia la candidatura di Andrea Pinamonti, il cui agente Mino Raiola è da tempo in ottimi rapporti con la dirigenza capitolina. Per mettere le mani sul classe ’99 del Genoa, sul quale l’Inter vanta una sorta di diritto di prelazione, il club potrebbe offrire ai rossoblù il cartellino di Perotti, ex del ‘Grifone’.

Nel caso, però, andrebbe superato l’ostacolo ingaggio: quello dell’argentino sfiora i 3 milioni di euro. L’operazione potrebbe andare in porto in maniera separata, consentendo così ai due club di realizzare plusvalenze più corpose. Per Pinamonti, Preziosi potrebbe volere tra i 10 e i 15 milioni di euro.