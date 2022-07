Mercato Genoa, piace Kelvin John del Genk

Potrebbe arrivare dal Belgio il nuovo colpo del Genoa di Spors per la Serie B.

Tra i giocatori seguiti ci sarebbe anche quello del giovanissimo attaccante Kelvin Pius John, classe 2003 di proprietà dei belgi del Genk. Il ragazzino terribile ha una grande velocità ed è in grado di inserirsi per affondare il colpo molto facilmente. Basti pensare che con la maglia della Tanzania, suo paese natale, tra Under-17 e Under-20 ha collezionato 36 presenze segnando la bellezza di 62 reti.

Kelvin John è una punta centrale che può giocare anche come ala destra. Il suo contratto scadrà a Giugno 2024 e, ancora per il momento, potrebbe essere acquistato con un investimento minimo, circa 1 milione di euro. Il Genoa, però, se vorrà arrivare al ragazzo, dovrà fare in fretta visto che per lui potrebbero anche aprirsi le porte della Premier League inglese.