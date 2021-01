Mercato Genoa, Papastathopulos pronto al grande ritorno

In difesa stop per l’arrivo di Vavro dalla Lazio per il Genoa che pensa ad un ritorno importante.

Si tratta di Sokratis Papastathopoulos, giocatore attualmente all’Arsenal, con un passato proprio tra le fila del Grifone. Il difensore greco ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di euro. Con la squadra londinese è ormai messo ai margini della rosa, tant’è che non ha giocato nemmeno un minuto per adesso in stagione. L’ultima gara risale addirittura al 1°agosto 2020, quando riuscì a giocare solo per due minuti durante la vittoria della FA Cup dell’Arsenal contro il Chelsea.

Sul difensore ellenico la concorrenza è alta ma al giocatore piacerebbe tornare a giocare nella squadra che lo ha lanciato da giovane.