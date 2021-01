Mercato Samp, Quagliarella corteggiato dalla Juventus

In un mercato molto povero le grandi squadre pensano a colpi low cost per sistemare le proprie rose.

L’Inter pensa ad Eder mentre la Juventus pensa ad un suo ex bandiera della Samp.

Complice anche il recente infortunio di Morata la Juventus sta vagliando il mercato alla ricerca di eventuali opportunità in attacco: insieme ai nomi di Giroud e di Pellè uno dei profili sui quali i bianconeri stanno ragionando è quello di Fabio Quagliarella, già alla Juve dal 2010 al 2014.

Ferrero però non farà partire gratis il suo capitano per cui chiederà 2 milioni di euro per farlo partire in questa sessione di mercato.