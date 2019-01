Non solo le partenze già certificate di Spolli al Crotone e Omenga all’Hibernian, nell’ambito dello sfoltimento dell’organico.

Il club rossoblù, dopo l’acquisto del nazionale Under 21 Pezzella dall’Udinese, e quello in fieri del portiere brasiliano Jandrei, in via di formalizzazione con la risoluzione delle lungaggini burocratiche per il tesseramento, sta stringendo il cerchio per altri nuovi arrivi. Sono già state fissate per i prossimi giorni le visite mediche di un centrocampista, candidato a rinforzare il reparto che ha perso per lungo tempo Hiljemark. Ma in queste ore continuano a essere caldi i contatti rivolti in più direzioni. A dieci giorni dalla chiusura di questa sessione invernale sono in corso valutazioni a 360°.