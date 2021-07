Mercato Genoa, il punto sulle piste calde del Grifone

Il ds del Genoa, Francesco Marroccu, intercettato dai giornalisti a Milano dopo un incontro con i dirigenti dell’Inter, commenta così il mercato.

“Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden? Siamo in dirittura d’arrivo. Sirugu? Sarebbe un gran nome per noi”.

Sul tavolo della trattativa con i campioni d’Italia il difensore belga Zinho Vanheusden , da poco riscattato dai nerazzurri dallo Standard Liegi, ed in procinto di vestire in prestito la maglia del Genoa per la prossima stagione. Prosegue invece la ricerca di un portiere titolare dopo l’arrivo di Andrenacci dal Brescia e il rinnovo di Marchetti. Tra gli obiettivi possibili oltre al fresco campione d’Europa Sirigu rimangono caldi i nomi di Sepe e Perin