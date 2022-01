Mercato Genoa: il nome nuovo che fa sognare è Frank Ribery

Il Genoa dopo Hefti continua la ricerca di rinforzi per la rosa di Shevchenko che è chiamato ad una vera e propria impresa per salvare il Grifone.

Ecco che quindi inizia la ricerca della dirigenza genovese per provare a rafforzare la squadra in quelle zone, che secondo l’ex calciatore del Milan, non sono al momento ben coperte.

Il primo ruolo da coprire è l’esterno sinistro, il nome più blasonato degli ultimi giorni è quell del francese ex Bayern Monaco: Franck Ribery.

Il 38enne, oggi in forza alla Salernitana, potrebbe già mettere fine alla sua avventura a Salerno già a gennaio, dopo lo spettro dell’esclusione della squadra dalla Serie A, risolto nelle scorse ore dopo l’arrivo di un nuovo presidente, ma che di fatto, non cambia il morale dell’esperta ala che potrebbe trovare maggior fortuna a Genova per concludere al meglio la propria carriera.