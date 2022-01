Mercato Genoa, il centrocampista Amiri sempre più vicino

Il mercato del Genoa continua ad essere molto frizzante con il Grifone assoluto protagonista d’inverno.

A breve invece arriverà Amiri, il trequartista del Bayer Leverkusen che i tedeschi sono pronti a liberare avendo trovato il sostituto.

Un’operazione che i tifosi aspettando ormai da giorni ma che è stata confermata, involontariamente, dallo stesso tecnico tedesco che parlando al quotidiano Stuttgarter Nachrichten in merito agli eventuali problemi di comunicazione con i giocatori ha dichiarato.

«Al momento, la comunicazione con la squadra e con i media è principalmente in inglese con un interprete. In più avrò tre giocatori in rosa, il nazionale tedesco Nadiem Amiri, lo svizzero Silvan Hefti e Kelvin Yeboah, che ha giocato quattro anni in Austria, che mi capiscono se devo tralasciare qualcosa in tedesco. Ma voglio imparare l’italiano il più velocemente possibile. È una bella lingua e posso già trarre qualcosa dal mio francese studiato a scuola». Parole che confermano quindi il buon esito dell’operazione che porterà Amiri in rossoblù