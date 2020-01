Mercato Genoa: Iago Falque, Iturbe e Sottil per la salvezza

E’ un mercato sempre più frizzante in casa Genoa in queste ultime battute conclusive.

Rimane in stand by in attesa di definizione l’arrivo di Iago Falque che attende il responso delle seconde visite mediche per valutare la sua condizione fisica dopo gli infortuni. Ma ci sono altri movimenti corposi.

Juan Iturbe sarà un giocatore del Genoa. Nelle prossime ore arriverà in Italia per poi effettuare le visite mediche e unirsi ai nuovi compagni al Centro Sportivo Signorini. Roma, Torino e Verona le sue precedenti destinazioni italiane. L’attaccante arriverà in prestito per un anno con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il calciatore arriva dalla squadra dei Pumas. Il giocatore arriverà anche se resterà Iago Falque. Non solo: in avanti potrebbe arrivare in prestito Sottil dalla Fiorentina.

In uscita è invece ai saluti Kouamè: i viola hanno voluto legare buona parte della cifra che verseranno al Genoa alle prestazioni dell’ivoriano (attualmente ai box per la rottura del legamento crociato rimediata in Coppa d’Africa under 23), quindi ben cinque milioni di bonus e 10 di parte fissa, stando a quanto da noi raccolto.