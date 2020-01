Genoa, tifosi al seguito per la trasferta a Bergamo

Sabato la partenza della squadra, il giorno dopo dei supporter. Si torna a giocare domenica alle 15 e la vicinanza del viaggio invoglia a ‘prendere la sciarpa e venire da te’. Saranno quasi 500, secondo le stime, i supporter del Grifone che sosterranno Criscito e compagni dal settore ospiti del Gewiss Stadium. Parecchi si sposteranno a bordo dei pullman organizzati dai club, tra cui Figgi do Zena e Amt. La prevendita è attivata sul sito https://atalanta.vivaticket.it in modalità stampa a casa, oltre che nei punti vendita autorizzati sul circuito nazionale (QUI). La trasferta è aperta ai non possessori di tessera Dna. E’ richiesta per il settore ospiti invece ai tifosi rossoblù di Bergamo e provincia. I residenti in Liguria possono acquistare solo tagliandi per il settore ospiti, non disponibili ai botteghini dello stadio il giorno della partita