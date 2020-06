Mercato Genoa, Gigovic e Risa nella testa di Preziosi

Il Genoa cerca già di anticipare i tempi di mercato giocando già adesso sui tavoli delle trattative.

Per quanto riguarda il centrocampo e qui si cerca il colpo Armin Gigovic, 18 anni, attualmente all’Helsingborg con cui ha giocato già una quindicina di partite nella serie A svedese. È considerato uno dei migliori talenti in Svezia ed è stato paragonato come caratteristiche a Milinkovic Savic, il Genoa starebbe preparando una prima offerta da circa 2,5 milioni. «C’è stata un’offerta concreta, ma non ai livelli che desideriamo. Ho sentito parlare di almeno 15 squadre su di lui, ma su due piedi non posso dire se il Genoa sia una di queste. Può darsi che ci sia stato un contato tramite gli intermediari», ha detto il presidente dell’Helsingborg.