Inter-Samp, la sfida giocata con i numeri della stagione

Continuiamo a giocare Inter-Samp con i numeri che hanno contraddistinto il gioco delle due squadre.

STATISTICHE GENERALI

La Sampdoria è la squadra che in media segna il primo gol più tardi in questa Serie A (63’ minuto), mentre l’Inter è laformazione che lo subisce in media più tardi (in media al 50’).

L’Inter è la squadra più prolifica di testa in questa Serie A (11 gol).

L’Inter è la squadra che è stata più minuti in vantaggio nel punteggio (1024’) nel corso della Serie A 2019/20.

L’Inter è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio (53.2%) nel massimo campionato in corso.

L’Inter è la squadra che ha segnato con il maggior numero di marcatori diversi in questa Serie A (15), mentre nessuna ne conta meno della Sampdoria (sette, come la SPAL).

La Sampdoria ha il peggior attacco del campionato per quanto riguarda i primi tempi, con sei reti messe a segno nei primi 45 minuti: infatti i blucerchiati sono la formazione che effettua in percentuale meno tiri nei primi 45 minuti di gioco (41% – 150 sui 370 totali).

Inoltre, la Sampdoria è la squadra che ha segnato in meno partite (quattro) il primo gol del match.

L’Inter ha segnato 24 reti grazie ai nuovi acquisti in questa stagione: almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra, mentre la Sampdoria è al pari della Lazio quella che ne ha realizzate di meno (solo una, con Bonazzoli a settembre 2019).

L’Inter ha effettuato in media il primo cambio al 62’ minuto di gioco in questo campionato – nessuna squadra sostituisce mediamente il primo giocatore più avanti (62’ anche per l’Udinese).

FOCUS GIOCATORI

Lautaro Martínez ha segnato in ciascuna delle ultime due presenze interne in Serie A e potrebbe diventare il primo giocatore dell’Inter a trovare il gol in almeno tre gare casalinghe di fila nella competizione dai tempi di Mauro Icardi, ad aprile 2018.

Inter – Sampdoria

Serie A – 21/06/2020

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria collezionando 38 presenze tra il 2016 e il 2017; tre delle quattro reti dello slovacco nella competizione sono arrivate a San Siro, la prima in questo stadio proprio contro i blucerchiati a ottobre 2017.

Romelu Lukaku ha trovato il gol nel Derby casalingo di Milano contro il Milan: l’attaccante belga non segna in due partite interne consecutive di campionato dal dicembre 2018, contro Fulham e Bournemouth a Old Trafford con la maglia dello United.

Tra i giocatori belgi che hanno militato in Serie A, solo Dries Mertens (28 nel 16/17 e 18 nel 17/18) ha segnato più gol in una singola stagione di Romelu Lukaku (17).

Lukaku è il giocatore che ha segnato più gol in seguito a movimenti palla al piede (min. 5 metri) in questa Serie A: sei.Lukaku è il primo giocatore debuttante in Serie A a segnare 17 gol nelle prime 25 partite giocate dall’Inter da Stefano Nyers

nel 1948/49.

In cinque partite di campionato con la maglia dell’Inter, Young ha messo lo zampino in due reti (un gol, un assist), più di quanto fatto dall’inglese nelle sue ultime 31 gare in Premier League con lo United.

L’unico gol finora realizzato da Alexis Sánchez con la maglia dell’Inter in Serie A è arrivato nella gara d’andata contro la Sampdoria, gara in cui ha anche ricevuto la sua terza espulsione in Serie A.

Andrea Ranocchia ha collezionato 14 presenze con la maglia della Sampdoria nella seconda metà della stagione 2015/16, in prestito dai nerazzurri.

Anche i due portieri nerazzurri Padelli e Berni hanno un passato in blucerchiato: mentre il primo non ha mai esordito con i liguri in Serie A, il secondo ha giocato tre partite di A con la maglia della Sampdoria nel 2012/13, le sue ultime presenze nella competizione.

Fabio Quagliarella ha segnato cinque gol contro l’Inter in Serie A, l’ultimo dei quali nel 2017 al Meazza: quella nerazzurra è tuttavia la squadra contro cui ha perso più partite nel massimo campionato (14).

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini – due reti nelle ultime quattro presenze di Serie A, non segna lontanodal Ferraris da ottobre 2019 (al Dall’Ara contro il Bologna).

L’Inter è la vittima preferita di Albin Ekdal in Serie A, quattro reti: il centrocampista svedese non ne ha realizzata più di una contro nessun’altra squadra nella competizione.

In particolare contro l’Inter è arrivata l’unica marcatura multipla nella competizione di Ekdal, una tripletta con la maglia del Cagliari a San Siro.

Federico Bonazzoli ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter nella stagione 2013/14, collezionando cinque presenze totali con i nerazzurri in campionato.