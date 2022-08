Mercato Genoa: finalmente arriva Aramu, Hernani alla Reggina

Un movimento di mercato in entrata ed uno in uscita per il Genoa su indicazioni del mister Blessin.

La trattativa per Mattia Aramu al Genoa si è ormai sbloccata. Ieri sera vi avevamo raccontato che l’affare per il trasferimento dell’esterno dal Venezia al club rossoblu era entrato in una fase di stallo. Nel pomeriggio nuovi contatti, accordo per tre anni e mezzo, al Venezia una cifra tra 2 e 2,5 milioni. E da lunedì verranno perfezionati i dettagli per il trasferimento del centrocampista Hernani alla Reggina con il placet del Parma.

Due movimento che sistemano la rosa e le finanze del vecchio Grifone.