Samp-Juve, Giampaolo: Nessuna sfida è impossibile

Archiviata l’immeritata sconfitta dell’esordio con l’Atalanta, la Samp è pronta a voltare pagina. Domani, lunedì, al “Ferraris” arriverà la Juventus per il Monday Night della 2.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Marco Giampaolo ha le idee chiare su come andrà affrontata la sfida con i bianconeri. «La partita è difficile ma non impossibile – afferma il mister dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. Mi auguro che la squadra possa fornire sempre un buon livello di prestazione, al di là degli avversari».

Mentalità. Il campionato è appena cominciato e non è il caso di abbattersi, anche se c’è molto da migliorare, specie nell’atteggiamento con cui vanno affrontate certe sfide. Questo il concetto chiave espresso dall’allenatore. «La Juventus è una squadra forte – prosegue -. Per mentalità è più forte di quello che è in realtà a livello tecnico. Ha qualche assenza ma rimane una formazione competitiva sotto ogni punto di vista. E noi dovremo fare un’altra grande partita come con l’Atalanta per provare a strappare un risultato positivo».