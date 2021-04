Mercato: Genoa e Samp sul bomber dell’OM Germain

Con la posizione tranquilla di classifica Genoa e Samp cominciano a guardarsi intorno per le occasioni di mercato.

Germain è il tipico attaccante di sacrificio, e il bilancio di 31 reti e 14 assist in 159 presenze, non deve minimizzare il profilo di giocatore sempre a servizio del collettivo. L’arrivo di Sampaoli in panchina però non gli è stato favorevole: zero presenze con il tecnico argentino. Così, secondo l’equipe, si è attivato subito il Genoa, ma pure la Sampdoria di Ranieri che Germain l’ha allenato ai tempi del Monaco, sia in Ligue 2 che in Ligue 1. I due club italiani sono in concorrenza diretta con Bordeaux e Rennes. E alla finestra, ma solo nell’ottica di completare la rosa, ci sono pure il Milan e l’Everton di Ancelotti.