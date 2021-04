Genoa e Samp, i gol arrivano dai bomber d’esperienza

Gol stagionati per le genovesi in questa serie A dove l’esperienza sta portando Genoa e Samp in una posizione tranquilla di classifica.

Da Mattia Destro a Fabio Quagliarella, passando per Goran Pandev e Antonio Candreva: quando il gol non ha età per Genoa e Sampdoria, sono tra i principali bomber di questa stagione e stanno dimostrando che la carta d’identità è un dettaglio. 30 anni compiuti lo scorso fine marzo per l’attaccante del Genoa Destro: col sigillo firmato alla Fiorentina nel match concluso 1-1 ha raggiunto il decimo gol di questa serie A 2020-21.

Così andato in doppia cifra di gol con la 4a maglia diversa in Serie A (Siena, Roma, Bologna e Genoa), diventando così il 15esimo giocatore nella storia della competizione a realizzare almeno dieci gol stagionali con almeno 4 maglie differenti. Mentre il 38enne Quagliarella ha stupito tutti ancora una volta con la magia a San Siro col Milan. Dieci reti in questa stagione e per lui un altro record: oltre a Quagliarella, solo due giocatori nella storia della Sampdoria sono andati in doppia cifra di gol per sei differenti campionati di Serie A: Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Sta facendo bene anche Goran Pandev, 37 anni per il macedone ma sempre determinante per il Grifone con 4 gol pesantissimi e reduce dai 9 siglati nella passata stagione. Mentre in casa blucerchiata tra gli over 30 sta brillando Antonio Candreva: 34 anni compiuti a febbraio. Per lui cinque reti, vicino ai sei gol firmati con la maglia dell’Inter nella stagione 2016-17.