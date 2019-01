Mercato Genoa, con la Juve numerosi intrecci

In queste ore sembra caldissimo l’asse di mercato tra Genova e Torino, con molte trattative presenti e future tra Grifone e Vecchia Signora.

Alla Juve piacciono molto due gioielli rossoblù: Romero e Piatek interessano non poco Paratici e Agnelli e i campioni d’Italia sono pronti a sferrare l’assalto per portarli in Piemonte a Giugno sbaragliando la concorrenza. In cambio ci potrebbe essere uno sconto per far fare il percorso inverso a Sturaro, figliol prodigo mai dimenticato in Liguria e rinforzo di qualità per la mediana di Prandelli nonostante i problemi fisici che attanagliano il giocatore sanremese.

Per il centrocampo il direttore generale Perinetti sta facendo anche un pensierino per Rog, centrocampista croato in forza al Napoli e poco utilizzato da Ancellotti.