Mercato Genoa, colpo di Coda: arriva il bomber dal Lecce

Il Genoa finalmente è vicino a concludere un colpo importante per la Serie B: Massimo Coda.

A novembre festeggerà 34 anni, è un vero bomber della categoria. I numeri parlano per lui: 101 gol in 215 presenze in B. E sebbene non sia più giovanissimo, nelle ultime due stagioni ha segnato 44 gol, vincendo le ultime due classifiche marcatori del campionato, con la maglia del Lecce, squadra che anche grazie ai suoi gol ha ottenuto la promozione in A. Insomma: esperienza e istinto-killer sotto porta: difficilmente il Genoa poteva piazzare colpo migliore per il suo attacco. E la Gradinata Nord non vede l’ora di festeggiare con lui.