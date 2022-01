Mercato Genoa, colpo Amiri per il centrocampo

Il Genoa piazza un colpo stellare per il centrocampo alla ricerca di una salvezza che avrebbe del miracoloso.

Nelle prossime ore può sbloccarsi l’operazione-Amiri con il Bayer Leverkusen: il centrocampista ieri non è stato schierato in campionato ed è atteso a Genova forse già nella giornata di domani. L’accordo si farà sulla base del prestito con obbligo di riscatto vincolato alla permanenza in A del Grifone.

Nato a Ludwigshafen am Rhein, Amiri è senza grossi dubbi il più forte calciatore con origini afgane del momento, se non di sempre. Ma, appunto, è tedesco, per nascita e per la nazionale i cui colori difende, a differenza per esempio del cugino Zubayr, nato però a Kabul anche se poi cresciuto in Germania. I suoi genitori emigrarono nel Paese durante la guerra afgana del 1979-1989, e sul Reno il talento di Amiri ha iniziato a sbocciare, per fiorire nell’Hoffenheim, agli ordini di un certo Nagelsmann che lo ha “coltivato” sin dalle giovanili per poi farne un perno della sua prima squadra.