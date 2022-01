Mercato Samp, Sensi ancora legato alle trattative dell’Inter

Sensi alla Samp è una manovra di mercato ancora bloccato dalle situazioni di mercato che vanno oltre questa operazione.

L’Inter ha preso tempo e non ha ancora deciso se lasciare partire o meno il centrocampista. Il club nerazzurro sta facendo delle valutazioni, considerando non solo l’infortunio del Tucu ma anche la posizione di Lautaro Martinez, che è diffidato e che inoltre, insieme a Sanchez, volerà in Sudamerica per giocare le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Entrambi torneranno a Milano soltanto a ridosso del prossimo turno di campionato, quando è in programma il derby contro il Milan. L’Inter ha così bloccato Sensi, il quale ha però riferito che quella blucerchiata sarebbe la sua opzione preferita perché gli mermetterebbe di giocare con continuità e di conquistare la Nazionale.