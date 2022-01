Mercato Genoa: Caicedo in uscita verso l’Inter, la chiave è Salcedo

Il mercato del Genoa continua a parlare del futuro di Caicedo, che non ha convinto in rossoblù ed è corteggiato dall’Inter del suo mentore Caicedo.

Simone Inzaghi chiede un piccolo intervento in attacco, dunque si aspetta di sapere cosa intendano fare i rossoblu con Caicedo: potrebbe essere preso in prestito e inserito senza particolari problemi. Nelle stanze nerazzurre si comincia a fare il nome di Salcedo, che potrebbe restare o venire utilizzato come pedina di scambio proprio per portare a Milano l’attaccante colombiano.

Potrebbe dunque avvenire questo ritorno per il Grifone che potrebbe poi lasciare partire il Panterone verso Milano senza troppi rimpianti.