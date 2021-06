Mercato Genoa, Benatia e Conti nel mirino

Il Genoa è come al solito protagonista del calciomercato in vista della prossima stagione.

Il Grifone vuole consolidare l’ottima posizione di classifica, puntando a ottenere una salvezza tranquilla e un buon piazzamento, possibilmente a ridosso della top 10. Per realizzare questa impresa, è necessario fare un mercato da protagonista e i rossoblu sembrano parecchio ispirati, pronti a fare un deciso salto di qualità.

Il Genoa avrebbe messo gli occhi su due acquisti di rilievo. Il primo sarebbe Mehdi Benatia a cui non dispiacerebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza in Qatar. Il difensore centrale ha già giocato in Serie A con Udinese, Roma e Juventus. La seconda idea è Andrea Conti. Il terzino di proprietà del Milan farà ritorno ai rossoneri dopo il prestito al Parma ma che non si fermerò a Milano.