Mercato Genoa, asta per il messicano Vasquez

Il Genoa deve ripartire dalla Serie B e per salire è necessario pianificare al meglio il mercato per mettere a disposizione di mister Blessin La Rosa adatta per affrontare il campionato cadetto.

In tal senso vanno comprese le mosse in entrata e in uscita che il Grifone dovrà compiere. Nell’ottica di una possibile cessione, ci sarebbero novità per quanto riguarda il 23enne messicano Johan Vasquez.

Il giocatore, la cui seconda parte di stagione nel Genoa ha convinto parecchio, è molto ambito da tanti club. La lista di squadre di Serie A interessate alle sue prestazioni sembra allungarsi di ora in ora. Il difensore messicano, già seguito da tempo da Fiorentina, Lazio e Atalanta, sarebbe ora entrato anche nel mirino anche di Salernitana e Verona. Secondo quanto riferirlo da Sky Sport quindi potrebbe esserci un’asta per lui. Da capire quale sarà la valutazione che il club di Genova farà. Il valore per Transfermarkt è di 4 milioni ma il prezzo del cartellino sarà sicuramente destinato a salire