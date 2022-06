Chiama il Bus Amt, servizi  Bargagli, Davagna e Savignone, Valbrevenna

Nuovi servizi Amt “Chiama il Bus” dal 13 giugno al via i servizi a chiamata nei Comuni di Bargagli, Davagna e Savignone, Valbrevenna.

I servizi Amt Genova a chiamata del trasporto provinciale inizia lunedì 13 giugno 2022. Saranno attivate, in via sperimentale, due nuove linee Amt “Chiama il Bus”: in Valbisagno nei comuni di Bargagli e Davagna e in Valle Scrivia nei comuni di Savignone e Valbrevenna.

“Chiama il Bus” Savignone e Valbrevenna sarà a servizio delle località di Sorrivi, Nenno, Penola, Mulino Vecchio, Fullo, Ternano e sostituirà, in via sperimentale, la linea 823 fornendo un servizio più flessibile e a misura della clientela.

Quando funziona il servizio Bus:

Entrambi i nuovi servizi “Chiama il Bus” saranno attivi dal lunedì al sabato (escluso i festivi), dalle ore 6.00 alle ore 19.30. Come si prenota:

“Chiama il Bus” Bargagli/Davagna si può prenotare tramite la nuova APP Servizi a Chiamata oppure telefonando al numero verde 800 499 999 (la chiamata è gratuita) dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

“Chiama il Bus” Savignone/Valbrevenna si prenota, per il momento, esclusivamente telefonando al numero verde 800 499 999.

Per entrambi i servizi, il call center indicherà al cliente, in base al percorso richiesto, le fermate di partenza e di arrivo più vicine. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello di richiesta del servizio. E’ possibile usufruire di “Chiama il Bus” anche rivolgendosi direttamente all’autista al capolinea; ogni richiesta sarà esaudita compatibilmente con le prenotazioni precedentemente pervenute.

Quali titolo (biglietti) di viaggio bisogna usare:

Tutti i biglietti e gli abbonamenti validi sulla rete provinciale. Si ricorda che i biglietti ordinari si possono acquistare anche tramite la APP di AMT.



Il servizio “Chiama il Bus” Bargagli e Davagna fa parte degli obiettivi per il miglioramento della mobilità previsti dalla Strategia di Area. L’intervento è finanziato nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) che prevede azioni mirate sui territori per garantire standard minimi di servizi pubblici ai cittadini che abitano nelle zone periferiche. Il nuovo “Chiama il Bus” servirà le zone di Bargagli, La Presa, Preli, Viganego, Terrusso, Cavassolo, Maggiolo, Calvari, Marsiglia, Capenardo. Il minibus del servizio è attrezzato con pedana per il trasporto disabili. ABov