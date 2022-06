Mercato Genoa, asse con la Juve: Brunori in cambio di Cambiaso

Come spesso accaduto nelle precedenti sessioni di calciomercato è caldo l’asse tra Genoa e Juve.

La Juventus cerca un terzino sinistro e sembra voler fare sul serio per Andrea Cambiaso del Genoa: la dirigenza bianconera vuole affondare il colpo e avrebbe messo sul piatto alcune possibili contropartite tecniche per far abbassare il costo del cartellino.

Il club ligure infatti preferirebbe vendere il terzino ai bianconeri proprio per avere in cambio un calciatore, oltre che un compenso economico: tra i nomi c’è anche quello di Matteo Brunori, bomber che ha trascinato il Palermo alla promozione in Serie B. Oltre il centravanti, si parla anche del difensore Dragusin e il centrocampista Ranocchia.

Brunori è al centro di moltissime voci di mercato: con il Palermo in pole per provare ad acquistare il calciatore a titolo definitivo, non bisogna sottovalutare la volontà della Juventus che valuta tutte le opzioni a sua disposizione.