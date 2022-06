Mercato Samp, lo Spezia si inserisce su Linetty

La Samp, per ora, resta a guardare. Il Torino, proprietario del cartellino di Karol Linetty, ha messo il polacco sul mercato ma non ha intenzione di svenderlo e far registrare una minus valenza a bilancio.

Anzi, pondera di utilizzare il centrocampista come carta per arrivare a Giulio Maggiore.

Il Torino ha messo gli occhi sul centrocampista dello Spezia, in scadenza di contratto. Riccardo Pecini punta a trattenerlo ma guarda con interesse ai possibili risvolti di mercato che può offrirgli il Torino. E uno degli argomenti per convincere lo Spezia potrebbe essere proprio lo scambio con Linetty. Difficile che la Sampdoria possa inserirsi per il polacco dato il costo dell’operazione