Mercato Genoa: arriva Pinamonti, sfuma Caputo

Il Genoa in questi giorni ha raggiunto un importante obiettivo di mercato perdendone al contempo un altro.

E’ il reparto offensivo ad essere quello più frizzante nelle trattative rossoblù di calciomercato. Il Grifone porta il giovane e promettente bomber dell’Inter Pinamonti in Liguria dopo l’esperienza al Frosinone. Ai nerazzurri andranno 18 milioni più bonus.

Ma per l’attacco mister Andreazzoli voleva un mix tra gioventù ed esperienza ed è per questo che è forte il pressing su Ciccio Caputo, ex Entella ora in forza all’Empoli dove ha vissuto la stagione migliore proprio con il neo tecnico rossoblù. Ma il bomber toscano dovrebbe finire al Sassuolo preferendo la soluzione emiliana.

fc