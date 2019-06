Mercato Entella, si punta al ritorno del difensore Zampano

L’Entella sta seguendo una serie di giocatori per non lasciare nulla d’intentato e rinforzare in maniera mirata la rosa per la prossima stagione da Cenerentola in serie B.

Particolarmente attenzionata la difesa che ha bisogno di centimetri ed esperienza oltre ad una dose di rapidità per contrastare le pericolose punte della cadetteria.

Ii biancocelesti avrebbero posizionato il mirino su una vecchia conoscenza, ovvero il difensore del Venezia Giuseppe Zampano.

Una soluzione che riporterebbe a Chiavari un giocatore che conosce già l’ambiente e non avrebbe difficoltà di ambientando potendo essere subito pronto per l’inizio del prossimo campionato di serie B ad Agosto. Trattativa comunque ancora agli inizi.